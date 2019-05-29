До Верховної Ради проходять шість партій, - опитування

29.05.2019 07:13

«Слуга народу» продовжує очолювати партійний рейтинг.

Якби позачергові парламентські вибори відбулися у найближчу неділю, до Верховної Ради потрапили б шість партій. Високі шанси подолати прохідний бар’єр також має партія «Сила і честь» Ігоря Смешка.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціологічних досліджень «Основа».

Партійний рейтинг продовжує очолювати партія «Слуга народу». Якби вибори відбувалися у найближчу неділю, за пропрезидентську політсилу проголосувало б 37,6% громадян, які визначилися.

На другому місці опинилася б «Опозиційна платформа – За життя». За партію Бойка-Медведчука готові голосувати 11,2% українців.

Третю сходинку у рейтингу посіла БПП «Солідарність». Політсила Петра Порошенка набрала б 9,8%.

Наступна за «Солідарністю» - ВО «Батьківщина». За партію Юлії Тимошенко свої голоси віддали б 8,4% громадян, які визначилися з вибором.

П’яте місце посіла нещодавно створена партія «Голос» Святослава Вакарчука. За неї готові голосувати 6,1% виборців.

Шоста сходинка у партійному рейтингу – в Радикальної партії. Партія Олега Ляшка набирає 5,6%.

Источник: https://from-ua.com