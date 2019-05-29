Дожди и до +32 градусов: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

29.05.2019 11:00

В ближайшие несколько дней в Украине установится теплая погода, однако во многих регионах пройдут грозовые дожди. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики рассказали, что 29 мая, в среду, на всей территории Украины, за исключением западных областей, ожидается сухая и малооблачная погода.



На западе похолодает до 21- 23 градусов, пройдут грозовые дожди. На остальной территории столбик термометра будет показывать от 26 до 32 градусов. Самая жаркая погода ожидается на востоке страны. 30 мая, в четверг, синоптики прогнозируют дожди и грозы в Черниговской и Киевской областях, а также в западных регионах. Кроме того, в западных областях похолодает до 17-20 градусов.



31 мая, в последний рабочий день, грозовой фронт накроет западные, центральные и северные регионы. В восточных и южных областях осадки не прогнозируются, в большинстве регионов воздух будет прогреваться до 28-30 градусов. Лишь на западе страны будет всего 17- 20 градусов. В субботу, 1 июня, погодная картина практически не изменится, и только в северных областях похолодает на несколько градусов.