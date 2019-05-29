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Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана. И не только

29.05.2019 15:48
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Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана. И не только

29 мая, в среду, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра, сообщил первый заместитель главы этого комитета Леонид Емец, пишет Главред.

"Урааааа!!! Избирательный Кодекс (авторы Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец) прошел Комитет! 18 голосов за. Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки и соврал. До выборов узнаем. По фамилиям", - довольно эмоционально написал депутат на своей странице в Facebook.

Перед этим Емец сообщил, что комитет поддержал отставку Владимира Гройсмана, и уточнил, что до этого кворума не было целых три месяца.

Отметим, что в четверг, 30 мая, решится судьба премьер-министра Владимира Гройсмана - Верховная Рада рассмотрит вопрос о его отставке.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, отставка, Верховная Рада, Гройсман
 
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