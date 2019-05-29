- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Порошенко отметился циничной выходкой в зоне ООС: «вот и показал всего себя»16:01
- Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана. И не только15:48
- У Зеленского назвали причину возвращения Саакашвили гражданства Украины15:15
- Зеленский сделал важное заявление о будущем украинских военных14:47
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко14:15
- В Ровно военнослужащие будут проходить обучение по программе НАТО14:00
- «Дайте приказ о прекращении огня!»: в сети ажиотаж из-за поста Зеленского13:46
- Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео13:32
- «Уроды»: Пьяный Мосийчук обозвал телезрителей в прямом эфире13:15
Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана. И не только
29 мая, в среду, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра, сообщил первый заместитель главы этого комитета Леонид Емец, пишет Главред.
"Урааааа!!! Избирательный Кодекс (авторы Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец) прошел Комитет! 18 голосов за. Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки и соврал. До выборов узнаем. По фамилиям", - довольно эмоционально написал депутат на своей странице в Facebook.
Перед этим Емец сообщил, что комитет поддержал отставку Владимира Гройсмана, и уточнил, что до этого кворума не было целых три месяца.
Отметим, что в четверг, 30 мая, решится судьба премьер-министра Владимира Гройсмана - Верховная Рада рассмотрит вопрос о его отставке.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отставка, Верховная Рада, Гройсман
- В ожидании милиции депутаты пошли на переговоры с "Правым сектором" (ФОТО + ВИДЕО)
- СМИ: Глава Нацбанка Украины подаёт в отставку
- Тимошенко инициирует отставку Гройсмана, документ уже в Раде
- Яценюк и Рыбак обменялись просьбами об отставке (ВИДЕО)
- Луценко заявил об отставке
- Депутатов лишили карточек: отставка правительства в опасности
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео13:32
- Война на Донбассе. Боевики применили запрещенную артиллерию и получили адекватный ответ11:30
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Порошенко отметился циничной выходкой в зоне ООС: «вот и показал всего себя»16:01
- Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана. И не только15:48
- У Зеленского назвали причину возвращения Саакашвили гражданства Украины15:15
- Литва требует пересмотра результатов полуфинала Евровидения15:15
- Медики объяснили, как распознать аллергический насморк15:00
- Зеленский сделал важное заявление о будущем украинских военных14:47
- Российский хоккеист стал гражданином Украины14:30
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко14:15
- В Ровно военнослужащие будут проходить обучение по программе НАТО14:00
- Медики объяснили, как распознать аллергический насморк15:00
- Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться13:00
- Кому противопоказана клубника?09:45
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке