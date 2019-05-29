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Ограничение снято: в США сделали громкое заявление о летальном оружии для Украины

29.05.2019 12:00
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Ограничение снято: в США сделали громкое заявление о летальном оружии для Украины

США готовы предоставлять Украине летальное оружие не только в рамках принятого Конгрессом финансирования, но и в рамках прямых закупок самой Украиной.

С таким заявлением выступил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Апостроф.

"Украина, как и каждая другая страна в мире, имеет право на самозащиту. Это право записано в уставе ООН. По какой-то причине предыдущая администрация приняла решение не помогать Украине увеличить ее возможности по самозащите, по меньшей мере в вопросе оборонной летальной оружия. Это ограничение было снято. И США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите", - отметил он.

По словам Волкера, уже сейчас США выделили финансирование на поставки Украине средств противотанковой обороны и антиснайперских систем.

"Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий, чтобы удержать линию столкновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры", - добавил он.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, США, Донбасс, ограничение, летальное вооружение
 
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