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«Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В среду, 29 мая, загорелся завод Кузница на Рыбальском (бывшая Ленинская кузница). Очевидцы в сети опубликовали снимки с места возгорания на пирсе предприятия.
На кадрах можно заметить очень сильное задымление, его видно с расстояния в несколько километров. На месте работают пожарные, информации о причине ЧП пока нет.
Происшествие подняло в Сети волну шуток о том, что это Петр Порошенко (завод ранее принадлежал ему) что-то уничтожает.
«Рошенко ( Порошенко) пытается уничтожить-спалить документацию о воровстве в Украине своей команды, с собой во главе, в течение пяти лет ???», «Бухгалтерия и архив горят?)))», «Может Петя доки палит», «Петя сервера уничтожает», — говорится в комментариях.
Отметим, что в ноябре 2018 года Кузница на Рыбальском официально перешла к Сергею Тигипко. Корпоративные инвестфонды Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября 2018 года подписали пакет документов о продаже ЧАО Завод Кузня на Рыбальском с новым владельцем – компанией Эвинз лимитед из группы ТАС, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, пожар, дым, Порошенко
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