Планы президента Зеленского на будущее

29.05.2019 10:30

20 мая прошла инаугурация и Зеленский стал президентом Украины. Сейчас, он вникает в тонкости своей новой должности, но план на первые 100 дней у Зеленского уже готов.

Что за планы?

• оздоровление экономики

Для этого он сейчас пытается понять, как на экономику страны повлияла некомпетентность его предшественников. Также Зеленский намерен узнать, как обстоят дела с зарплатами у людей на различных должностях и оценить состояние финансового сектора.

• борьба с коррупцией

Команда президента намерена реформировать антикоррупционные органы.

• судебная система

Новоизбранный президент планирует провести переаттестацию для судей.

Кроме того, в его 100-дневную программу входят: подбор специалистов на серьезные государственные посты, создание Службы финансовых расследований, а также некоторые идеи, о которых общественность узнает позже.

Мнение экспертов о планах Зеленского

Специалисты положительно отзываются о Зеленском, хотя и отмечают, что ему не достает опыта и квалификации. Несмотря на это, они считают, что Зеленский сумеет правильно раздать обязанности членам своей команды и при надобности, воспользуется помощью иностранных партнеров.

Специалисты опасаются лишь того, что он начнет решать все проблемы сразу, не справиться и разочаровавшись, бросит все на полпути.

Отношения с Россией

Не так давно, Зеленский высказался об ужесточении санкций для России. Ему это необходимо, чтоб Путин отказался от захваченных территорий. Зеленский рассчитывает на сотрудничество, после того как завершится конфликт.

Источник: http://kr24.com.ua