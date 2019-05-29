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В Украине изменили правила голосования на выборах: какие нужны документы
В Украине 24 мая стартовала избирательная кампания по выборам в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.
С этого дня украинцы могут изменить место голосования, если они проживают не по месту регистрации, пишут Факты.
Как сообщает Гражданская сеть «Опора», ЦИК изменила перечень документов, которые необходимо предоставлять в органы ведения Государственного реестра избирателей. Теперь, чтобы временно изменить место голосования, достаточно подать только заявление и паспорт.
«Центральная избирательная комиссия внесла изменения в свое постановление № 893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ. Теперь только заявление и паспорт. Больше никаких барьеров на пути к избирательным урнам», — говорится в сообщении «Опоры» в Facebook.
Напомним, раньше такой перечень документов был разрешен только для переселенцев и жителей оккупированных территорий.
Всем остальным избирателям к паспорту и заявлению нужно было добавить еще подтверждающие документы, о том, что действительно в день голосования человек будет находится в том месте, где хочет проголосовать (справку с места работы или учебы, командировочное удостоверение, билеты и т. д.).
Есть еще один важный момент, связанный с изменением места голосования. Дело в том, что на предстоящих выборах украинцам выдадут два бюллетеня — для голосования по общегосударственному многомандатному и одномандатному избирательным округам. Те, кто примет участие в голосовании за пределами своего округа, смогут проголосовать лишь в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, выборы, голосование, Верховная Рада
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