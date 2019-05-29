- Зеленский назначил начальником Службы безопасности президента личного охранника Коломойского09:12
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- Льготы безработным, должникам и арендаторам: кто получит субсидии08:43
- Коломойский сообщил, собирается ли "добивать" Петра Порошенко08:30
- Над Украиной нависла серьезная проблема: Зеленский срочно созывает Совбез08:15
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»07:35
- На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства22:38
- Партии Кличко и Порошенко вместе идут на парламентские выборы21:40
Зеленский проведет встречу с главами четырех МИД
На текущей неделе Украину посетят главы внешнеполитических ведомств Польши, Швеции, Франции и Германии. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
«Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция», - пояснил он в комментарии агентству. Со слов высокопоставленного чиновника, будут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Владимиром Зеленским.
Накануне стало известно, что что Киев посетят с совместным визитом главы министерств иностранных дел Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее сообщалось, что уже на следующей неделе Зеленский отправится с первым зарубежным визитом в качестве главы государства в Брюссель. Кроме того, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский, станет Германия. Президент Украины ранее провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель, и она пригласила его посетить Берлин.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, МИД, встреча, Зеленский
- В Киеве прошла встреча главы МИДа, минобороны и СБУ с послами G7
- Своими глазами: европейские министры отправились на Евромайдан
- Новая встреча в "нормандском формате": в МИД назвали дату
- В Донецке открыт визовый центр посольства Финляндии
- В Донбасс прибыл уже 76-й гумконвой из России
- Сергей Тарута поговорил со студентами на пикантные темы (ФОТО)
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери18:45
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео13:32
- Война на Донбассе. Боевики применили запрещенную артиллерию и получили адекватный ответ11:30
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Зеленский назначил начальником Службы безопасности президента личного охранника Коломойского09:12
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- «Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы (ВИДЕО)08:50
- Льготы безработным, должникам и арендаторам: кто получит субсидии08:43
- Коломойский сообщил, собирается ли "добивать" Петра Порошенко08:30
- Над Украиной нависла серьезная проблема: Зеленский срочно созывает Совбез08:15
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»07:35
- Дерматолог рассказал, как спастись от укусов комаров07:15
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Дерматолог рассказал, как спастись от укусов комаров07:15
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- Медики объяснили, как распознать аллергический насморк15:00
- Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться13:00
- Кому противопоказана клубника?09:45
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Рада утвердила переименование двух областей
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде