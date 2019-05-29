Зеленский проведет встречу с главами четырех МИД

29.05.2019 20:17

На текущей неделе Украину посетят главы внешнеполитических ведомств Польши, Швеции, Франции и Германии. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция», - пояснил он в комментарии агентству. Со слов высокопоставленного чиновника, будут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Владимиром Зеленским.



Накануне стало известно, что что Киев посетят с совместным визитом главы министерств иностранных дел Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан.



Ранее сообщалось, что уже на следующей неделе Зеленский отправится с первым зарубежным визитом в качестве главы государства в Брюссель. Кроме того, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский, станет Германия. Президент Украины ранее провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель, и она пригласила его посетить Берлин.

Источник: https://replyua.net