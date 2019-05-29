Зеленский внес на рассмотрение в Раду несколько важных законопроектов

29.05.2019 17:30

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об особенностях процедуры устранения президента от власти".

Об этом сообщил на брифинге представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает Апостроф.

"Это целостный законопроект о процедуре импичмента", - заявил Стефанчук.

Законопроект должна утвердить Верховная Рада, а затем его подпишет президент.

Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте президента в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства, с напоминанием о законопроекте №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Также он заявил о том, что нардепы должны нести ответственность за кнопкодавство и прогулы.

"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" – сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Верховной Рады.

"Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным", - добавил представитель президента в Раде.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", депутаты Верховной Рады проголосовали 22 мая против инициативы президента Владимира Зеленского, которая предполагает внесение изменений в закон о выборах в парламент.

Источник: https://from-ua.com