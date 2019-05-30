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Если Зеленский сможет привлечь к «нормандскому формату» Трампа, то это будет большим успехом - дипломат

30.05.2019 16:10
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Если Зеленский сможет привлечь к «нормандскому формату» Трампа, то это будет большим успехом - дипломат

Василий Филипчук отметил, общаясь с журналистами издания Обозреватель, что шансы на проведение встречи в «нормандском формате» сейчас минимальные, однако они все-таки есть.

Также дипломат полагает, что Владимир Зеленский может попытаться привлечь к данному формату еще и президента США - в случае успеха это позволит открыть новые возможности для решения проблемы Донбасса, сообщает replyua.net.

По мнению Василия Филипчука. шансы на проведение встречи в «нормандском формате» сейчас можно оценивать как минимальные, поскольку Россия явно саботирует этот процесс. Впрочем, при определенных условиях встреча все-таки может состояться. Ведь в этом заинтересованы Германия и Франция, являющиеся гарантами мирного процесса.

Кроме того, не стоит забывать, что 6 июня в Нормандии будет и Дональд Трамп. Проведение встречи в трехстороннем формате (Зеленский -Путин-Трамп) - позволит открыть новые возможности для решения проблемы Донбасса. Более того - если Зеленский сможет привлечь Трампа к участию в «нормандском формате», это уже можно расценивать как серьезный успех. Напомним, ранее замглавы МИД Украины заявила, что возобновление переговоров в «нормандском формате» возможно только осенью.



Теги: Донбасс, Дональд Трамп, нормандский формат, Зеленский
 
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