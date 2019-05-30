«Гройсман — это угроза страны»: Зеленский принял экстренные меры, «осталось посадить»

30.05.2019 10:45

Президент Владимир Зеленский завоевал первую победу в СБУ и начал привлекать на свою сторону все остальные правоохранительные органы

Украинский журналист Александр Дубинский прокомментировал уход главы ведомства. В своем видеоблоге на YouTube он рассказал, что глава государства сможет сделать дальше, чтобы пресечь коррупционные схемы в Украине.

Василий Грицак решил отправиться в отпуск. Вместо него СБУ начал руководить Павел Баканов, которого Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы ведомства. Александр Дубинский считает произошедшее большим достижением для нового президента:

«Это первая победа Зеленского, и первая силовая структура, которую он получает под свой контроль. СБУ может начинать процессы, которые позволят проникнуть президенту в другие органы власти, начать процесс, связанный с избавлением от этой п*дорасни».

Как отметил Александр Дубинский, совершенно иная ситуация сложилась в Кабмине. Ведь Владимир Гройсман объявил о своей отставке, но кресла премьер-министра не покинул. По словам Александра Дубинского, отстранить чиновника от должности могут только сотрудники СБУ и Генпрокуратуры. Тем временем, Владимир Гройсман продолжает обворовывать украинцев и финансировать из бюджета собственную партию.

«Гройсман — это угроза национальной безопасности страны, по сути. Это враг народа. В 37-м его бы уже расстреляли. А здесь его стоит просто посадить. Для этого и есть полномочия Службы безопасности Украины».

Журналист предположил, что Василий Грицак самоостранился совсем не из любви к Владимиру Зеленскому. По словам Александра Дубинского, глава СБУ «вообще не при делах». Ведь «крышевал» и собирал дань бывший первый замглавы Павел Демчина, который тоже ушел в отставку.

«Зачем там сидеть? Бабок нет, зам, который приносит тебе в клювике капусту, твою маленькую долю, за то, что ты его покрываешь, исчез. Проводить операции тупорылые по задержанию людей, которые ничего не совершали, и инсценировки убийств, которых не было, нет смысла да и не получается по нормальному. Поэтому Василий Сергеевич у*бал в отпуск. Хотя, как настоящий офицер, должен застрелиться», — резюмировал Александр Дубинский.

Источник: https://politeka.net