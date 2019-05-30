- Первое заседание Совбеза с Зеленским: президент выдвинул громкие требования, срок 2 недели20:19
- Рабинович призвал украинцев не голосовать на выборах за представителей уходящего правительства. ВИДЕО20:01
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление18:59
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех18:19
- В АП заявили о «креативных идеях» по Донбассу 18:03
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- У Путина пояснили, когда соберется "Нормандская четверка" и как будут решать вопрос по Донбассу16:51
- Смерчи и заморозки до -5: Синоптики шокировали прогнозом на июнь16:35
- Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит14:38
- Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета14:07
«Гройсман — это угроза страны»: Зеленский принял экстренные меры, «осталось посадить»
Президент Владимир Зеленский завоевал первую победу в СБУ и начал привлекать на свою сторону все остальные правоохранительные органы
Украинский журналист Александр Дубинский прокомментировал уход главы ведомства. В своем видеоблоге на YouTube он рассказал, что глава государства сможет сделать дальше, чтобы пресечь коррупционные схемы в Украине.
Василий Грицак решил отправиться в отпуск. Вместо него СБУ начал руководить Павел Баканов, которого Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы ведомства. Александр Дубинский считает произошедшее большим достижением для нового президента:
«Это первая победа Зеленского, и первая силовая структура, которую он получает под свой контроль. СБУ может начинать процессы, которые позволят проникнуть президенту в другие органы власти, начать процесс, связанный с избавлением от этой п*дорасни».
Как отметил Александр Дубинский, совершенно иная ситуация сложилась в Кабмине. Ведь Владимир Гройсман объявил о своей отставке, но кресла премьер-министра не покинул. По словам Александра Дубинского, отстранить чиновника от должности могут только сотрудники СБУ и Генпрокуратуры. Тем временем, Владимир Гройсман продолжает обворовывать украинцев и финансировать из бюджета собственную партию.
«Гройсман — это угроза национальной безопасности страны, по сути. Это враг народа. В 37-м его бы уже расстреляли. А здесь его стоит просто посадить. Для этого и есть полномочия Службы безопасности Украины».
Журналист предположил, что Василий Грицак самоостранился совсем не из любви к Владимиру Зеленскому. По словам Александра Дубинского, глава СБУ «вообще не при делах». Ведь «крышевал» и собирал дань бывший первый замглавы Павел Демчина, который тоже ушел в отставку.
«Зачем там сидеть? Бабок нет, зам, который приносит тебе в клювике капусту, твою маленькую долю, за то, что ты его покрываешь, исчез. Проводить операции тупорылые по задержанию людей, которые ничего не совершали, и инсценировки убийств, которых не было, нет смысла да и не получается по нормальному. Поэтому Василий Сергеевич у*бал в отпуск. Хотя, как настоящий офицер, должен застрелиться», — резюмировал Александр Дубинский.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, президент, Гройсман, Зеленский
- Попытки объявить импичмент Януковичу донецкий градоначальник считает происками бездельников
- Медведев: Есть действующая договорная база с Украиной. Идеальная или нет, но она подлежит исполнению
- Страхи президента: почему Порошенко прячется от украинцев
- Из пяти новых губернаторов - трое "донецкие"!
- От ящика шампанского - до ящика патронов
- Янукович: Главная цель - это сесть за стол переговоров и договориться с льготниками
- Эксперт рассказал, как главари ОРДО «экономят бюджет республики» 22:08
- Листовки ВСУ, сброшенные с беспилотника на Саханку, ввергли в ярость оккупантов и пропагандистов21:43
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами дороги в районе Оленовки 21:19
- «Пришлите инспекцию, проведите зачистку, как в 39 году»: члены НВФ «ДНР» требуют паспорта РФ. ВИДЕО20:56
- В «ДНР» хотят сделать только «внутренний интернет»20:33
- Наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на месте обстрела в Горловке19:42
- Дефицит медиков в ОРДО превышает 50%, — СМИ «ДНР» 19:21
- С 1 июня КПВВ на Донбассе меняют режим работы18:36
- Мариуполец отомстил за друзей, жестоко убив человека17:46
- В «ДНР» показали одного из 8 украинских военных, взятых в плен под Новотроицким. ВИДЕО17:24
- Эксперт рассказал, как главари ОРДО «экономят бюджет республики» 22:08
- Листовки ВСУ, сброшенные с беспилотника на Саханку, ввергли в ярость оккупантов и пропагандистов21:43
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами дороги в районе Оленовки 21:19
- «Пришлите инспекцию, проведите зачистку, как в 39 году»: члены НВФ «ДНР» требуют паспорта РФ. ВИДЕО20:56
- В «ДНР» хотят сделать только «внутренний интернет»20:33
- Первое заседание Совбеза с Зеленским: президент выдвинул громкие требования, срок 2 недели20:19
- Рабинович призвал украинцев не голосовать на выборах за представителей уходящего правительства. ВИДЕО20:01
- Наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на месте обстрела в Горловке19:42
- Дефицит медиков в ОРДО превышает 50%, — СМИ «ДНР» 19:21
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление18:59
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог16:10
- Дональд Трамп теперь может спокойно договариваться с Владимиром Путиным - Портников15:52
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Рада утвердила переименование двух областей
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле