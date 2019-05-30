Грузия намерена обратиться к Украине с просьбой экстрадиции Саакашвили

30.05.2019 13:00

В Грузии считают, что необходимо снова поднять вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины на родину, сообщает «Грузия.Online».

Об этом журналистам рассказал грузинский депутат Нукри Кантария.

«Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти», — заявил парламентарий.

По словам еще одного депутата Акакия Зоидзе, грузинская прокуратура должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

Источник: https://donpress.com