Хто пройде до наступного Парламенту – експертна думка

30.05.2019 14:30

Політолог Петро Охотін висловив свою думку щодо можливого розподілу сил у новому Парламенті.

Експерт звертає увагу на можливості тих, хто потенційно увійде до майбутньої Верховної Ради.

«Думаю, що Зеленському вдасться взяти 35% і подекуди добити мажоритаркою. Вакарчуку прогнозую до 7% за рахунок Зе і По. На більше немає часу. – аналізує ситуацію політолог. -

Час грає проти Порошенка та Зеленського. Першого підважуватиме партія Гройсмана та Славко. Другого - політики з більшою соціальною складовою в програмі, або ж з більш епатажними діями».

Також на думку Охотіна наступні політичні сили також подолають прохідний бар’єр.

«Опозиційний блок - За життя», думаю, набере десь 10%. Дякуємо Вілкулу та Мураєву (щиро) за розкол у рядах південно-східних лав! «Європейській солідарності» дав би 10%. Юлії Тимошенко - десь 9%. Приріст - за рахунок тих, кому не подобаються ліберали в команді Зеленського. Тих, хто очікує від держави захисту. Також мають шанси Ляшко та Смешко. Олег Ляшко отримав нову мішень в обличчі Зеленського - і буде бити по ньому, через що можливості Радикальній партії близько 5,5%. Стільки ж у Ігоря Смешка», - підсумував експерт в інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, що вибори до Верховної Ради України повинні відбутися 21 липня.

Источник: https://from-ua.com