Над Украиной нависла серьезная проблема: Зеленский срочно созывает Совбез

30.05.2019 08:15

Глава Украинского государства Владимир Зеленский после того, как приехал со Львовской области срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Как информирует replyua.net, о своих планах Совбезу президент сообщил на своем официальном телеграм-канале.



Как известно, сегодня президент Украины с рабочим визитом посетил территорию Львовской области. Он побывал на шахте «Лесовая», где прошлой ночью произошла трагедия – в результате аварии погибли два горняка. Президент заявил: «Произошло огромное горе – мы потеряли двух украинцев. Сегодня также мы услышали о проблемах условий труда шахтеров, условий безопасности. Мы понимаем, что это очень сложный вопрос. Как следствие – созываем СНБО».



Известно также, что заседание Совбеза Украины будет проходить в пятницу, 31 мая. Во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский также пообещал материальную поддержку семьям погибших шахтеров – по сто тысяч гривен из областного бюджета, а также личную помощь в решении проблем с жильем.