Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Над Украиной нависла серьезная проблема: Зеленский срочно созывает Совбез

30.05.2019 08:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Над Украиной нависла серьезная проблема: Зеленский срочно созывает Совбез

Глава Украинского государства Владимир Зеленский после того, как приехал со Львовской области срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Как информирует replyua.net, о своих планах Совбезу президент сообщил на своем официальном телеграм-канале.

Как известно, сегодня президент Украины с рабочим визитом посетил территорию Львовской области. Он побывал на шахте «Лесовая», где прошлой ночью произошла трагедия – в результате аварии погибли два горняка. Президент заявил: «Произошло огромное горе – мы потеряли двух украинцев. Сегодня также мы услышали о проблемах условий труда шахтеров, условий безопасности. Мы понимаем, что это очень сложный вопрос. Как следствие – созываем СНБО».

Известно также, что заседание Совбеза Украины будет проходить в пятницу, 31 мая. Во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский также пообещал материальную поддержку семьям погибших шахтеров – по сто тысяч гривен из областного бюджета, а также личную помощь в решении проблем с жильем.



Теги: Украина, Донбасс, трагедия, проблема, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх