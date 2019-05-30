- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- Льготы безработным, должникам и арендаторам: кто получит субсидии08:43
- Коломойский сообщил, собирается ли "добивать" Петра Порошенко08:30
- Над Украиной нависла серьезная проблема: Зеленский срочно созывает Совбез08:15
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»07:35
- На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства22:38
- Партии Кличко и Порошенко вместе идут на парламентские выборы21:40
- Зеленский прибыл на шахту «Лесная» на Львовщине21:20
Над Украиной нависла серьезная проблема: Зеленский срочно созывает Совбез
Глава Украинского государства Владимир Зеленский после того, как приехал со Львовской области срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Как информирует replyua.net, о своих планах Совбезу президент сообщил на своем официальном телеграм-канале.
Как известно, сегодня президент Украины с рабочим визитом посетил территорию Львовской области. Он побывал на шахте «Лесовая», где прошлой ночью произошла трагедия – в результате аварии погибли два горняка. Президент заявил: «Произошло огромное горе – мы потеряли двух украинцев. Сегодня также мы услышали о проблемах условий труда шахтеров, условий безопасности. Мы понимаем, что это очень сложный вопрос. Как следствие – созываем СНБО».
Известно также, что заседание Совбеза Украины будет проходить в пятницу, 31 мая. Во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский также пообещал материальную поддержку семьям погибших шахтеров – по сто тысяч гривен из областного бюджета, а также личную помощь в решении проблем с жильем.
Теги: Украина, Донбасс, трагедия, проблема, Зеленский
- Это типичная трагедия Украины: журналист детально проанализировал пожар в детском лагере «Виктория»
- Волонтер рассказала о проблемах в Украине бывших пленных "ЛДНР"
- В Харьковской области во время учебных стрельб погибли двое военных
- Заметки из прифронтового блокнота: Под покровом распятой ночи
- Азаров рассказал о встречах с Януковичем в России
- Война, коррупция, безработица - украинцы назвали главные проблемы государства
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери18:45
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео13:32
- Война на Донбассе. Боевики применили запрещенную артиллерию и получили адекватный ответ11:30
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- «Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы (ВИДЕО)08:50
- Льготы безработным, должникам и арендаторам: кто получит субсидии08:43
- Коломойский сообщил, собирается ли "добивать" Петра Порошенко08:30
- Над Украиной нависла серьезная проблема: Зеленский срочно созывает Совбез08:15
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»07:35
- Дерматолог рассказал, как спастись от укусов комаров07:15
- На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства22:38
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Дерматолог рассказал, как спастись от укусов комаров07:15
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- Медики объяснили, как распознать аллергический насморк15:00
- Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться13:00
- Кому противопоказана клубника?09:45
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Рада утвердила переименование двух областей
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде