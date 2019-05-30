Названы важные правила безопасного загара

30.05.2019 13:45

Пренебрежение этими рекомендациями может навредить здоровью.

Загорать лучше всего во время плавания, чтобы не допустить появления меланомы. Данное онкозаболевание возникает при влиянии ультрафиолета на кожу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По словам медиков-онкологов, организм требует ультрвфиолетовых лучей, но в умеренных дозах. «Жариться» на солнце категорически запрещено.

Для хорошего здоровья полезны рассеянные солнечные лучи, в связи с чем эксперты рекомендуют нежиться на песке в тени. Если загорать при плавании, то полученный загар будет безопасным и ровным.

Для защиты от солнца следует применять специальный крем с индексом SPF от 40 и более. Несмотря даже на его применение, нужно избегать прямых лучей, а под солнцем лучше всего находиться с утра и до обеда, а далее — с 16:00 до заката.