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Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии
По приметам на 30 мая, какой день, такое и лето будет. В народном календаре дата получила названия Евдокия Свистунья, Андрон с дождем. Православная церковь в этот день почитает преподобную Евдокию Дмитриевну (1353-1407), а также апостола от семидесяти Андроника и святую Иунию, сродников апостола Павла, пишут Подробности.
Святая Евдокия была дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича. В возрасте 13 лет ее выдали замуж за 15 летнего князя московского Дмитрия Ивановича. 22 года семейная пара прожила в счастливом браке.
17 мая 1407 года Евдокия удалилась в Вознесенский женский монастырь, где приняла монашество с именем Евфросинии. Через несколько дней повелела заложить на месте деревянного Вознесенского собора новый каменный. В иночестве прожила всего несколько недель, скончалась 7 июля 1407 и была погребена в строящемся соборе.
Еще 30 мая в православии почитают апостола от семидесяти Андроника и святую Иунию, сродников апостола Павла, которые немало сделали на ниве проповеди христианской веры.
Традиции 30 мая
В народе святую Евдокию прозвали Свистуньей, потому что часто в день ее почитания "свистят" ветра.
По народному календарю, на Евдокию Свистунью пора окучивать картошку. Крестьяне в эту пору продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения. Крестьяне, глядя на рассаду, легко определяли, что пришло время ее пересаживать на грядку. Если у томатов появились соцветия и бугорки у основания ствола, то время пришло. После обильных майских дождей хорошо увлажненная почва отлично подходит для растений. За мокрым маем обычно наступает жаркий июнь. Такие изменения погоды дают возможность вырастить богатый урожай томатов и перцев.
К этому времени появляется большее количество змей, поэтому, отправляясь в поле или лес, старались соблюдать осторожность. Если день был засушливый, то крестьяне заклинали Андрона, небесного сторожа, открыть небесные врата и пролить дождь на зерно, которое недавно посеяли. Чтобы вызвать дождь, становились спиной к ветру и читали специальный заговор.
Евдокия, родившаяся в мае, - добрый и отзывчивый человек. Однако не всегда в жизни ей бывает легко. Она учится преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. Порой разочаровывается в людях и перестает им доверять, из-за чего сильно страдает.
Приметы на 30 мая
- Какая Евдокия, такое и лето.
- Молодой месяц в дождливую Евдокию предвещает мокрое лето.
- Если на Евдокию дует холодный ветер, то лето будет холодное.
- Свиньи болото роют – к дождливому лету.
- Запрещено на Евдокию ругаться с близкими людьми в доме
- Сон с 29 на 30 мая исполнится в течение месяца. Сновидение, увиденное днем 30 мая, вещее, но исполнится не скоро.
Теги: Донбасс, религия, приметы, святая
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