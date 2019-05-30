Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком

30.05.2019 22:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком

Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в интервью LIGA.net рассказало своем богатстве, отметив, что считает себя «достаточно скромным человеком в быту», передает replyua.net.

Так, по словам новоиспеченного политика, он владеет двумя квартирами в Киеве, автомобилем Range Rover, а также имеет около 12 млн грн на банковских счетах.

«Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал», - заявил Вакарчук. Кроме того, лидер партии «Голос» подчеркнул, что у него нет никакой недвижимости за границей, а также оффшорных компаний. «У меня есть одна машина Range rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета (на них около 12 млн. грн). Я никак не связан в бизнесе с олигархами», - сказал он.



Теги: Донбасс, Вакарчук, богатство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх