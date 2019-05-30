- «У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»22:38
- «Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком22:14
- Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение21:27
- Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты20:48
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера20:35
- Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию20:20
- Стало известно, сколько надбавки к зарплате получают бойцы ВСУ20:00
- Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн19:40
- Парламент не поддержит отставку Грицака, Климкина и Полторака: политолог указал на причину19:20
- Зеленский объяснил, когда сформирует новое правительство19:05
Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
Михеил Саакашвили дал оценку новому президенту Украины Владимиру Зеленского
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области смог вернуться в Украину только благодаря решению Владимира Зеленского, отменившего указ Петра Порошенко о лишении его гражданства. Вернувшись в Украину после длительного отсутствия, Саакашвили смог дать оценку новому главе государства.
«Президент Зеленский показал этим шагом, что он способен на смелые быстрые решения. Что это независимый политик, он никого не слушает», — считает Саакашвили.
Он обратил внимание на то, что Зеленский обещал вернуть ему гражданство и смог сдержать свое слово.
«Это человек, у которого слова не расходятся с делом. После первого тура он сказал, что мне нужно вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал – пацан сделал. Точка!», — передает слова политика Украинская правда.
Он считает, что в этом заключается отличие Зеленского от его предшественников.
«Порошенко обещал добровольцам гражданство в пяти своих выступлениях и ни одному не дал. Зеленский один раз сказал и сразу дал. Вот и разница между новым президентом и предшественником», — подчеркнул Саакашвили.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, Порошенко, Саакашвили, Зеленский
- Я шокирован и ошеломлен: Порошенко прокомментировал ситуацию с Саакашвили
- Политолог: ситуация с Саакашвили не пойдет на пользу Порошенко
- Удивительный Москаль: топ-7 фактов о новом губернаторе Закарпатья
- Савченко отреагировала на историю с Саакашвили: «Это унизительно»
- Путин и Порошенко договорились: Саакашвили отреагировал на приговор грузинского суда
- На митинге у Администрации президента Саакашвили рассказал, какую заманчивую должность ему несколько раз предлагал Порошенко. ВИДЕО
- Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ17:15
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери 11:14
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов10:00
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери18:45
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- «У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»22:38
- «Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком22:14
- Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение21:27
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты20:48
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера20:35
- Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию20:20
- Стало известно, сколько надбавки к зарплате получают бойцы ВСУ20:00
- Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн19:40
- Парламент не поддержит отставку Грицака, Климкина и Полторака: политолог указал на причину19:20
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Дерматолог рассказал, как спастись от укусов комаров07:15
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми