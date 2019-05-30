Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»

30.05.2019 07:35

Михеил Саакашвили дал оценку новому президенту Украины Владимиру Зеленского

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области смог вернуться в Украину только благодаря решению Владимира Зеленского, отменившего указ Петра Порошенко о лишении его гражданства. Вернувшись в Украину после длительного отсутствия, Саакашвили смог дать оценку новому главе государства.

«Президент Зеленский показал этим шагом, что он способен на смелые быстрые решения. Что это независимый политик, он никого не слушает», — считает Саакашвили.

Он обратил внимание на то, что Зеленский обещал вернуть ему гражданство и смог сдержать свое слово.

«Это человек, у которого слова не расходятся с делом. После первого тура он сказал, что мне нужно вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал – пацан сделал. Точка!», — передает слова политика Украинская правда.

Он считает, что в этом заключается отличие Зеленского от его предшественников.

«Порошенко обещал добровольцам гражданство в пяти своих выступлениях и ни одному не дал. Зеленский один раз сказал и сразу дал. Вот и разница между новым президентом и предшественником», — подчеркнул Саакашвили.

Источник: https://politeka.net