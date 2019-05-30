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Савченко идет на выборы: что известно

30.05.2019 10:30
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Савченко идет на выборы: что известно

Внефракционный депутат Надежда Савченко будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, Савченко подчеркнула, что идет на выборы со своей партией. 

«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в этих выборах. Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в политических выборах именно под этим названием», - подчеркнула нардеп. Также она заявила, что пока не может назвать дату съезда партии. Кроме того, политик добавила, что избиратели увидят ее команду после сбора открытых списков, и она обязательно защитит всех, кто будет радом с ней. 

Напомним, что Савченко также хотела принимать участие в президентских выборах, однако на тот момент она была задержана и находилась в СИЗО. Савченко освободили из-под стражи в тот момент, когда всем стало понятно, что Петр Порошенко не сможет переизбраться на второй срок. После освобождения нардеп заявляла, что продолжит участвовать в политической жизни страны.



Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Савченко
 
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