- Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит14:38
- Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета14:07
- Что будет с Украиной? Астролог рассказал о судьбе страны при Зеленском 11:50
- "Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому08:00
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- «У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»22:38
- «Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком22:14
- Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение21:27
- Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты20:48
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера20:35
Савченко идет на выборы: что известно
Внефракционный депутат Надежда Савченко будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, Савченко подчеркнула, что идет на выборы со своей партией.
«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в этих выборах. Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в политических выборах именно под этим названием», - подчеркнула нардеп. Также она заявила, что пока не может назвать дату съезда партии. Кроме того, политик добавила, что избиратели увидят ее команду после сбора открытых списков, и она обязательно защитит всех, кто будет радом с ней.
Напомним, что Савченко также хотела принимать участие в президентских выборах, однако на тот момент она была задержана и находилась в СИЗО. Савченко освободили из-под стражи в тот момент, когда всем стало понятно, что Петр Порошенко не сможет переизбраться на второй срок. После освобождения нардеп заявляла, что продолжит участвовать в политической жизни страны.
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Савченко
- Глава ЦИК: Только ВР может дать избирателям Мариуполя и Красноармейска возможность проголосовать
- Выборов по-новому в оккупированном Донбассе и Крыму не будет
- Выборы в Раду под угрозой, украинцам рассказали правду: «сядет в тюрьму из-за подписи»
- Выборы в Чернигове - все по-старому: подкупы, карусели, взаимные обвинения и титушки
- Стало известно, кого на парламентских выборах поддержит Парубий и кого потянет за собой из "Народного Фронта"
- Стало известно, когда состоятся досрочные парламентские выборы
- Паспорта России для Луганска и Донецка: "ДНР/ЛНР" ждет крупное разочарование, это станет для них большим ударом15:17
- Боевиков "косят" смертельные болезни: стало известно о серьезных проблемах в "Л/ДНР"14:45
- Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит14:38
- Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину13:33
- В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали 13:28
- В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры13:12
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"12:51
- «Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР» 12:28
- Обстановка на Донбассе накаляется до предела: ВСУ жестко пресекли артобстрелы боевиков "Л/ДНР"12:11
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело11:32
- Паспорта России для Луганска и Донецка: "ДНР/ЛНР" ждет крупное разочарование, это станет для них большим ударом15:17
- В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы15:00
- Боевиков "косят" смертельные болезни: стало известно о серьезных проблемах в "Л/ДНР"14:45
- Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит14:38
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета14:07
- Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину13:33
- В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали 13:28
- В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры13:12
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"12:51
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина