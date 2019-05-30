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У Трампа сделали заявление о будущих контактах с Зеленским

30.05.2019 13:15
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У Трампа сделали заявление о будущих контактах с Зеленским

Посетившая инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского 20 мая делегация из США в дальнейшем обсуждала с президентом Дональдом Трампом возможность проведения телефонной беседы или личной встречи двух лидеров государств в ближайшем будущем, рассказал специальный представитель Государственного США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Укринформ", передает ЗН.

"Эту тему мы обсуждали с президентом Трампом, когда вернулись", – подтвердил он.

Впрочем, Волкер тут же добавил, что администрация Трампа еще не приняла решение о том, "как это (встреча или беседа) будет конкретно реализовано".

"Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне", – подчеркнул спецпредставитель.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Дональд Трамп, Зеленский
 
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