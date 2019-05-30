«У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»

30.05.2019 22:38

Представители партии «Слуга народа» должны разделять цели и принципы политсилы. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков.

Он отметил, что партия «Слуга народа» является открытой организацией, в которой должны быть представлены разные слои населения. Разумков уточнил:

«Если мы говорим о том, каких мы видим людей в команде президента Украины, то, чаще всего, это люди молодого возраста. Однако у партии нету глобальных возрастных и гендерных порогов».

Кроме того, он рассказал, какими качествами должны обладать люди, которые хотят вступить в партию:

«Если человек будет разделять наши цели и принципы, то это возможно. Хотя объективно, я понимаю, что, скорее всего, это будет более молодая политическая сила. Я имею ввиду в возрастном плане, а не в плане опыта и знаний».

Разумков добавил, что желающие могут стать кандидатами по можоритарному округу от партии главы государства и подчеркнул:

«У всех есть возможность стать кандидатом по мажоритарному округу от нашей партии. Однако нужно понимать, что это конкурентная борьба. Чтобы потом никто не обижался! На один округ могут подаваться много человек. Мы будем отбирать лучших из лучших, используя методы анализа Службы безопасности Украины и психологический портрет».

Источник: https://donpress.com