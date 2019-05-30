В Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента

30.05.2019 16:45

Законопроект о Временных следственных комиссиях (ВСК), напрямую касающиеся процедуры импичмента президента Украины будет вынесен на голосование в Раду на следующей пленарной неделе.

Об этом, в четверг, 30 мая, сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на главу подкомитета по вопросам организации работы регламентного комитета парламента Павла Кишкаря, передает Главред.

По словам нардепа, регламентный комитет уже с утреннего времени рассматривает поправки к законопроекту.

"Фракция БПП отозвала около 1000 поправок […]. Я думаю, что сегодня в 16:00 завершим рассматривать остальные. Но рассмотрение законопроекта в этот четверг - невозможно. Скорее всего, голосование за законопроект о ВСК состоится в следующий пленарный четверг", − подытожил Кишкарь.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Раду свой проект закона об импичменте - уже второй по счету.

Источник: https://from-ua.com