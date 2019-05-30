В Украине появился первый сервис проката суперкаров

30.05.2019 15:15

В Киеве компания Exotic Cars открыла первый в Украине сервис проката суперкаров, сообщает АвтоЦентр.

Среди прочего, для проката доступны такие автомобили:

Bentley Continental GT Convertible

Aston Matrin Rapid

Jaguar F-TYPE

Chevrolet Corvette

Mercedes SL

Ford Mustang

Chevrolet Camaro

Porsche Panamera

Взять в аренду одно из этих авто на сутки обойдется в 199 – 700 долларов (цена зависит от модели). Услуга доступна жителям любого украинского города.