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В Украине появился первый сервис проката суперкаров

30.05.2019 15:15
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В Украине появился первый сервис проката суперкаров

В Киеве компания Exotic Cars открыла первый в Украине сервис проката суперкаров, сообщает АвтоЦентр.
Среди прочего, для проката доступны такие автомобили:

  • Bentley Continental GT Convertible
  • Aston Matrin Rapid
  • Jaguar F-TYPE
  • Chevrolet Corvette
  • Mercedes SL
  • Ford Mustang
  • Chevrolet Camaro
  • Porsche Panamera

Взять в аренду одно из этих авто на сутки обойдется в 199 – 700 долларов (цена зависит от модели). Услуга доступна жителям любого украинского города.



Теги: Киев, суперкар, прокат
 
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