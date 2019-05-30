В Украину возвращаются девять задержанных моряков

30.05.2019 12:14

Девять украинских моряков с задержанного танкера Sea Shark 29 мая возвращаются из Египта в Украину. Об этом в Twitter сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"День заканчивается ответом на вопрос: "Когда вернутся домой остальные девять украинских моряков Sea Shark?" Вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", – заявил Кирилич, пишет Гордон.

19 мая капитан танкера Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает вблизи порта Айн Сохна груженый 1,1 млн баррелей нефти танкер Sea Shark, на борту которого находится 17 украинских моряков. По его словам, моряков предупредили, что к ним могут применить силу.

Посольство Украины в Каире направило ноту министерству иностранных дел Египта с требованием предоставить разъяснения по поводу ситуации. Украинские дипломаты также запросили разрешение на посещение судна.

21 мая стало известно, что пятерым украинцам разрешили сойти с танкера.

26 мая Кирилич сообщил, что первая группа моряков возвращается в Украину.

По информации бюллетеня FleetMon, в конце октября 2018 года танкер, принадлежащий компании из ОАЭ, остановился в порту Суэц для смены флага регистрации. Египетские власти заявили, что пребывание судна в территориальных водах страны незаконно, и потребовали, чтобы танкер был разгружен.

Источник: https://from-ua.com