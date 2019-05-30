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Верховная Рада не приняла отставку Гройсмана
30.05.2019 17:00
Верховная Рада отклонила проект постановления об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана № 10 341. В ходе голосования отставку главы правительства поддержали всего 97 нардепов.
Таким образом, Гройсман останется на должности премьер-министра.
Как сообщалось ранее, правовой комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования по отставке Гройсмана и состава Кабинета министров Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, отставка, Верховная Рада, Гройсман
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