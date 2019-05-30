Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Верховная Рада не приняла отставку Гройсмана

30.05.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Верховная Рада не приняла отставку Гройсмана

Верховная Рада отклонила проект постановления об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана № 10 341. В ходе голосования отставку главы правительства поддержали всего 97 нардепов.

Таким образом, Гройсман останется на должности премьер-министра.

Как сообщалось ранее, правовой комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования по отставке Гройсмана и состава Кабинета министров Украины.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, отставка, Верховная Рада, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх