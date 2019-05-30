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Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера

30.05.2019 20:35
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Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера

Как мы сообщали ранее, президент Владимир Зеленский побывал на Львовщине, когда случился обвал на шахте «Лесная» и погибли горняки.

Глава государства в окружении родственников шахтеров приблизился ко входу на территорию шахты, где его поджидали сотрудники СМИ.

Владимир Зеленский беседовал с горняками, слушал о проблемах, о наболевшем, как они годами выбивают зарплату, как беспокоятся о дальнейшей судьбе шахт и т.д. Рядом заливались слезами родные погибших. Здесь и случилась словесная перепалка с журналисткой телеканала "Прямой"(на видео с 3:20).

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, журналист, Зеленский
 
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