Зеленский назначил начальником Службы безопасности президента личного охранника Коломойского

30.05.2019 09:12

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главы государства.

В тексте документа сказано:

«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины».

Донец известен, как личный охранник украинского олигарха Игоря Коломойского.

Источник: https://donpress.com