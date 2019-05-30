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Зеленский объяснил, когда сформирует новое правительство

30.05.2019 19:05
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Зеленский объяснил, когда сформирует новое правительство

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда планирует окончательно сформировать новое правительство Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер заявил, что рассчитывает сформировать новое правительство уже в сентябре 2019 года. По его словам, это произойдет вскоре после досрочных парламентских выборов.

Источник: https://donpress.com



Теги: Донбасс, правительство, Зеленский
 
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