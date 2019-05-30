Зеленский определился с кандидатурой спикера

30.05.2019 14:45

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность спикера главы государства, ранее его команда объявила конкурс и принимала резюме. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Сообщается, что члены конкурсной комиссии отобрали ТОП-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования. В пресс-службе отметили:

«С кандидатом на должность спикера уже определились. В ближайшие несколько дней будет назначение».

В то же время, собеседник не стал называть имя и фамилию этого кандидата, сообщив только, что это журналистка.

Источник: https://donpress.com