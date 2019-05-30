Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию

30.05.2019 20:20

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом политическую ситуацию в Украине — парламентские досрочные выборы, а также ситуацию на Донбассе и усиление санкционного давления на РФ для обеспечения полного выполнения Минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Глава государства отметил, что благодаря проведению выборов в Верховную Раду уже в сентябре может быть сформировано новое правительство. Зеленский уточнил:

«Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины».

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании военного конфликта, особенно, относительно прекращения огня и обмена заложниками.

Также, Зеленский отметил активную позицию Сената США в введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. В АП добвили:

«Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО. Кроме этого, глава государства поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана как сопредседателя Сенатского украинского кокуса».

Источник: https://donpress.com