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Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета

31.05.2019 14:07
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Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета

Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.
На востоке без осадков, температура до +32°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +32°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +22°.
В северных областях пройдут дожди с грозами, температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +32°.
Согласно народному прогнозу, 31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".



Теги: Донбасс, дождь, лето, гроза, жара
 
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