Первое заседание Совбеза с Зеленским: президент выдвинул громкие требования, срок 2 недели

31.05.2019 20:19

31 мая состоялось первое заседание обновленного СНБО с участием президента Владимира Зеленского. Оно было посвящено проблемам энергетики. О заседании Совбеза Зеленский рассказал на своем официальном канале в Telegram, передает "Диалог.UA".

Зеленский собрал заседание Совбеза из-за аварии на шахте "Лисовая" в Львовской области, которая забрала жизни двух горняков. Обсуждалась не только эта трагедия, но и в целом энергетическая безопасность страны. Он возмутился, что в Украине шахтеры продолжают массово погибать на рабочих местах. "Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - отметил Зеленский.

Он призвал Совбез в течении 2 недель разработать конкретные шаги по улучшению ситуации в этой сфере. "Цена вопроса слишком велика - безопасность и благосостояние наших людей", - отметил президент. Он констатировал, что сегодня экономика Украины критически зависит от импорта энергоресурсов, так как в результате оккупации за последние 5 лет добыча угля в стране сократилась почти в половину. Он призвал СНБО подумать над решением данной проблемы, а также начинать готовиться к отопительному сезону.

Зеленский напомнил об обязательстве перед ЕС о реформировании энергетической сферы Украины. Ключевым ее этапом, подчеркнул он, должна стать демонополизация рынков.