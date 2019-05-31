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У Путина пояснили, когда соберется "Нормандская четверка" и как будут решать вопрос по Донбассу

31.05.2019 16:51
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У Путина пояснили, когда соберется "Нормандская четверка" и как будут решать вопрос по Донбассу

Никакой подготовки к встрече лидеров стран "Нормандской четверки" пока нет, однако разговоры начались. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина, передает "Диалог.UA".
Ранее стало известно, когда может собраться "Нормандская четверка" с участием Зеленского. По словам Пескова, для встречи лидеров "Нормандской четверки" должны созреть определенные условия. При этом пресс-секретарь не пояснил, о каких именно условиях идет речь. Также он подчеркнул, что знает о встречах Зеленского с главами МИД стран-участниц "Четверки", однако пока украинская и российская стороны не контактировали по данному вопросу. Песков подчеркнул, что Россия хочет увидеть с украинской стороны некоторые шаги в направлении того, чтобы выполнить Минские соглашения и начать переговоры с лидерами непризнанных республик. Пресс-секретарь Путина заверил, что пока никаких конкретных шагов по условиям встречи не делается. Однако разговоры на эту тему начались. Президент Украины Владимир Зеленский не ведет прямого общения с представителями Российской Федерации в связи с продолжительной агрессией РФ против Украины.



Теги: Донбасс, Путин, переговоры, встреча, решение, нормандская четверка, Зеленский
 
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