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В АП заявили о «креативных идеях» по Донбассу
В Администрации президента есть «креативные идеи» для оживления Минского процесса. Их наработки должны стать темой будущей встречи «нормандского формата», заявил замглавы АП Вадим Пристайко, передают Новости Донбасса..
«Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали», — сказал он журналистам 30 мая после встречи президента Владимира Зеленского с главами МИД Франции и Германии.
Пристайко отметил, что идеи по урегулированию конфликта на Донбассе должны еще проработать эксперты, после чего выйти на конкретные решения.
Как подчеркнул замглавы АП, для встречи лидеров государств «нормандского формата» нужно, чтобы у них «на столе было что-то конкретное», о чем они будут договариваться.
«Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два», — сообщил он.
Президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Политики подтвердили приверженность работе «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ), а также Минским договоренностям.
Теги: Донбасс, идея, Администрация президента, креатив, Минские договоренности
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