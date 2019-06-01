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Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией
В течение всей президентской избирательной кампании Владимира Зеленского, оппоненты политика требовали от него четких ответов по поводу того, в какой же системе координат будут развиваться отношения Украины с ее агрессивным соседом – Россией. При этом, из политического дискурса почти полностью выпала тема взаимоотношений Украины c ее западными соседями: Словакией, Венгрией и Польшей. Между тем, за последние пять лет отношения Украины с этими странами значительно осложнились. Чего только стоят попытки Будапешта заблокировать все украинские инициативы по сближению с НАТО, а ведь вступление в Альянс закреплено в нашей Конституции. Какие проблемы могут обостриться между Украиной и ее соседями на западе, и как новой администрации президента придется их решать, разбирался "Апостроф".
Польша: исторические разногласия
В новейшей истории Украины, взаимоотношения с Польшей получили неплохой старт: Польша была первой страной, которая в 1991 году признала независимость Украины, а с началом российской агрессии именно Польша планомерно выступает за вступление Украины в НАТО, оказывая военную помощь нашей стране.
Однако с 2015 года двусторонние отношения начали портиться на фоне исторических разногласий. Речь идет о, так называемых, законах о декоммунизации, принятых украинским парламентом. Напомним, что согласно этим законам, была введена ответственность за отрицание героической роли борцов за Украину, среди которых были такие неоднозначные для поляков личности, как Степан Бандера и Роман Шухевич. Этот шаг был воспринят Варшавой достаточно негативно, и уже в 2016 году в Польше была принята резолюция, квалифицирующая Волынскую резню как геноцид поляков. В следующем, 2017 году, отношения накалились еще больше: в польском селе Грушовичи демонтируют памятник УПА, а в ответ на это Украина запрещает проводить полякам эксгумационные работы на своей территории. В 2018 году польский парламент ввел ответственность за "отрицание преступлений украинских националистов", правда в 2019 году закон был признан неконституционным. И все это происходило на фоне уличных противостояний между отдельными группами польских националистов и украинцами, которые живут и работают в Польше.
Венгрия: натовский блок-шот
Отношения Украины с Венгрией, на данный момент, вероятно, можно назвать самыми сложными за всю историю независимости. Катализатором конфликта стало принятие украинским парламентом новой редакции закона "Об образовании", который значительно сузил возможности этнических венгров получать образование в Украине на родном языке. Ситуация обострилась до такой степени, что Будапешт пообещал блокировать все украинские инициативы по евроинтеграции и уже создает помехи для работы комиссии Украина – НАТО. Кстати, на такую политику венгров неодобрительно смотрят в США. "Перед Украиной стоят важные внешние вызовы – вторжение и оккупация Россией. Это то, что должно беспокоить каждого члена НАТО включая Венгрию", – заявил на днях спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
Еще больше двусторонние отношения между Венгрией и Украиной охладели после раздачи нашим гражданам паспортов Венгрии прямо в стенах консульства в Берегово. Ответная реакция Украины была жесткой: консул Венгрии был выслан из страны, Будапешт ответил симметричными мерами.
Кроме того, не в пользу добрососедских отношений сыграло и учреждение новой должности в правительстве Венгрии: "уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области".
"Венгрия начала действовать так, как будто бы Закарпатье ее территория", - охарактеризовал ситуацию замминистра иностранных дел Василий Бондарь.
Словакия: лояльность к России
Взаимоотношения между Украиной и Словакией можно назвать самыми безоблачными и сбалансированными. Конфликтов на исторической и идеологической почве между странами нет, но это не значит, что проблемные точки отсутствуют совсем.
Так, остаются актуальными вопросы контрабанды и незаконной торговли на границе. Кроме того, Словакия в своей внешней политике активно ориентируется на Россию, пытаясь закрепить за собой статус регионального центра для поставок российских энергоносителей в Европу.
"Большая часть населения Словакии – пророссийская. Точнее не столько пророссийская, сколько люди еще не решили, что им ближе запад или восток. – пояснил эксперт Института экономических и социальных реформ Словакии (INEKO) Петер Голяш. – И есть политики в Словакии, которые просто на этом спекулируют. Например, спикер нашего парламента дружит с Путиным, часто ездит в Россию и делает заявления, которые не совпадают с официальной позицией Словакии. А официальная позиция Словакии: мы поддерживаем санкции против России".
Что делать
По словам экспертов, ключ к решению проблем Украины со странами Вышеградской группы – курс на прагматичную политику.
"Ведь перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и Польши остаются отличными, и даже тот кризис, который начался в отношениях три года назад, не соответствует интересам стран», - заверил эксперт Центра польско-российского диалога и взаимопонимания Лукаш Адамский.
А что может быть прагматичнее безопасности в регионе.
"Сохранять вопрос безопасности в центре внимания крайне важно, поскольку именно дестабилизация европейской безопасности, разрушение институтов безопасности в регионе, ревизионизм России, являются общей угрозой, - уверяет ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Николай Капитоненко. – Безопасность можно сделать фактором объединения усилий, только делать это нужно не механически, считая, что Польша, Венгрия и Словакия должны воспринимать российскую угрозу так, как это делает Украина, а более непрямым путем, демонстрируя, то, что усиление России за счет Украины в долгосрочной перспективе ухудшит позиции стран Вышеградской четверки".
Но для того, чтобы начать обсуждать безопасность, необходимо свести к минимуму националистическую риторику в диалоге между странами.
"Когда к власти приходят более национально-ориентированные элиты, повестка дня начинает ориентироваться на вопросы защиты национальных меньшинств. Но этот процесс имеет и обратную реакцию: если какая-то одна страна делает ставку на национальную риторику, на вопросы идентичности, то в сложных демографических и исторических условиях это вызывает похожий запрос на похожую риторику в соседних государствах. Например, если удастся уменьшить давление исторических разногласий на двусторонние отношения с Польшей, то отношения нормализуются», - отметил Капитоненко.
Но как это осуществить на практике, при том, что исторические разногласия реально существуют и просто так от них отмахнуться не получится?
"Существует идея о том, что украинцам, полякам, венграм и словакам нужно в какой-то мере заменить национальную идентичность региональной, как это в свое время было продемонстрировано в рамках проекта европейской интеграции, когда даже такие геополитические соперники, как французы и немцы смогли создать европейскую идентичность", - резюмировал Капитоненко.
Впрочем, для того, чтобы нормализовать отношения с западными соседями, изменить риторику, перейти к прагматичной политике, нужно сначала иметь политическую волю, сделав польско-венгерско-словацкое направление приоритетом во внешней политике Украины. И здесь перед президентом Зеленским открываются широчайшие перспективы.
"Ведь отношения с западными соседями не являются такой острой проблемой, как, например, отношения с Россией. Поэтому если президент Украины вдруг захочет изменить что-то во взаимоотношениях с Россией, то будет чувствовать огромное давление общества, а если попытается изменить формат отношений с западными соседями, то вполне сможет это сделать, ведь такого давления не будет", - уверяет Капитоненко.
"С каждой страной необходимо наметить планы действий. Начиная со списка проблем, и заканчивая предложениями, как их можно было бы решить, - добавляет директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений. – На каждом уровне двухсторонних отношений существуют свои механизмы. То есть, раз в год или даже в полгода, нужно собирать рабочие группы при участии официальных лиц от МИД, с привлечением представителей неправительственного сектора. Эту работу МИД должен координировать на уровне заместителя министра".
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Венгрия, Словакия, отношения
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