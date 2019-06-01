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Пропал и перестал выходить на связь: У Порошенко началась депрессия после проведения соцопроса по выборам в Раду

01.06.2019 15:02
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Пропал и перестал выходить на связь: У Порошенко началась депрессия после проведения соцопроса по выборам в Раду

Результаты свежей закрытой социологии Социологической группы "Рейтинг" показывают, что партия Петра Порошенко может набрать на парламентских выборах чуть больше 5 %.
Об этом "Апострофу" рассказали источники в парламенте, имеющие доступ к исследованию.
"Порошенко набирает очень мало. И для него это стало шоком. Когда вчера (29 мая, - «Апостроф») ему вручили результаты, он целый день ни с кем не выходил на связь", - говорит собеседник.
По его словам, рейтинг партии Порошенко находится на одном уровне с рейтингом политической силы Святослава Вакарчука. И у последнего есть большие шансы отнять львиною долю электората экс-президента.
Напомним, 22 мая тот же "Рейтинг" в открытой социологии опубликовал совершенно иные цифры. Так, Блок Петра Порошенко имеет 8,8% электоральной поддержки.



Теги: Донбасс, депрессия, соцопрос, Порошенко
 
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