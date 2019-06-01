Разумков: В партию «Слуга народа» уже хотят вступить более 20 тыс. украинцев

01.06.2019 13:12

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявил, что около 20 тыс. человек уже выразили свое желание стать его однопартийцами, пишет ДонПресс.

«Было около 20 тыс. Поэтому я думаю, что партия „Слуга народа“ будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда Зеленского, начиная с 1 января 2019 года», — рассказал он.

Разумков также ответил на вопрос: могут ли депутаты Рады текущего созыва и бывшие парламентарии стать членами партии.

«Если мы говорим о бывших народных депутатах — я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии… Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии „Слуга народа“. На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков», — сказал он.

Как заверил журналистов Разумков, кандидаты от партии «Слуга народа» проходят достаточно серьезный конкурс.

«После этого это резюме со всеми материалами будет проходить и СБУ, и достаточно скрупулезно будут изучать эти материалы представители HR-агентств. Так вот, в этом плане как действующим, так и народным депутатам, которые были ранее, не рекомендую тратить свое время, заходить на сайт, оформлять вот эти вещи», — сказал глава партии.