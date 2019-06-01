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Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
Партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" вступила в сложные переговоры с несколькими политическими силами в контексте досрочных парламентских выборов.
Почему лидеру Радикальной партии (РП) Олегу Ляшко не удалось попасть в избирательный список "Батькивщины", а диалог с УДАРом мэра Киева Виталия Кличко продолжается, разбиралась "Страна".
Ляшко ни с чем
Как утверждают источники в парламентской фракции "Батькивщины", партия ведет активные переговоры с рядом политических сил, рассчитывающих с ее помощью попасть в следующий - девятый - созыв Верховной Рады.
До недавнего времени таких политсил было минимум четыре. По словам двух собеседников издания во фракции "Батькивщины", вне переговорного процесса остался Ляшко.
"В отношении него есть аргументы и за, и против. С одной стороны, его электорат хорошо перетекает к "Батькивщине", но, кстати, не весь. С другой стороны, он токсичный. У него нет собственного выхода в "телевизор". Его связи с олигархами не забыты. И люди, и мы хорошо помним его оскорбления в адрес Юли (Юлия Тимошенко - прим.ред.) И когда речь зашла, брать ли Ляшко с людьми в наш избирательный список, Юле об этом напомнили", - говорит один из источников "Страны" во фракции "Батькивщины".
На вопрос издания, какую квоту в списке выпрашивал Ляшко, собеседник ответил, что-де в таких случаях обычно предлагается 10% списка.
"Отказать Ляшко было разумным решением. Рейтинг "Батькивщины" колеблется от 5% до 7%. Главрадикал привел бы процента 2% избирателей, которых бы обменял на плюс-минус пять человек в будущей фракции. Но это были бы лично его депутаты, а не Юлины. И, опираясь на них, он сразу стал бы интриговать", - объясняет собеседник издания во фракции РП, который, правда, критически настроен к политическим перспективам Ляшко.
Он также не исключает, что, не сумев найти общий язык с "Батькивщиной" и видя низкий рейтинг собственной партии, Ляшко в итоге предпочтет пойти на мажоритарный округ в его родной Черниговской области. "Он вполне может поставить некоего соратника во главе списка, пообещав присоединиться к своей партии уже в парламенте", - спрогнозировал собеседник издания во фракции РП.
Для Ляшко это было бы повторением опыта парламентских выборов 2012 года, когда он прошел Раду по одномандатному округу №208 с центром в городе Бахмач, Черниговской области.
Судя по всему, окончательно станет понятно, какой вариант выбирает Ляшко, на съезде РП, который планируется на 7 июня. По замерам "Рейтинга", уровень поддержки Радикальной партии составляет 2,5% от всех респондентов.
По некоторым данным, после того, как Ринат Ахметов перестал финансировать Ахметова, а Тимошенко отказалась брать его к себе в список, Ляшко нашел нового спонсора в лице Петра Порошенко. И троллинг Зеленского Ляшко осуществляет именно в интересах экс-президента.
Кличко и Коломойский
Переговоры с Кличко закончились ничем. Косвенно это подтвердила сама Тимошенко, заявив в среду, 29 мая, в эфире "Украинского радио", что ее партия пойдет на выборы самостоятельно.
Альянс с "Батькивщиной" был шансом для группы влияния, лицом которой является Кличко, получить собственное парламентское лобби хотя бы внутри фракции другой партии. Тем более, такая форма сосуществования для них привычна. В Раде нынешнего - восьмого созыва - ориентированные на Кличко депутаты создали группу УДАР внутри фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП).
Обсуждение с группой Кличко еще продолжалось во вторник. Во всяком случае, это утверждал информированный собеседник издания во фракции "Батькивщины", предложив дождаться некоего красноречивого заявления партии УДАР. Причем сама Тимошенко якобы не обсуждала конкретику, а делали это близкие к ней люди.
На уточняющий вопрос о переговорщиках со стороны Кличко, собеседник издания дал понять, что это были (хотя бы некоторое время) близкие к мэру Вадим Столар, которого за глаза называют серым кардиналом Киева, и народный депутат Артур Палатный (БПП), входящий в группу УДАР.
Но примечательно, что отношение к перспективе сотрудничества с группой Кличко внутри "Батькивщины" было неоднозначным. Еще один источник издания в президиуме политсовета партии скептически отзывался о таком союзе. "Выгода от союза с Кличко не так велика, чтобы нам соглашаться. Наши электораты не сильно пересекаются. Перетоки слабые. "Телевизор"? В смысле телеканал "Киев" (коммунальное предприятие Киевсовета - прим.ред.) Это смешно", - говорит источник в окружении Тимошенко.
Также, как писала "Страна", активное участие в "склеивании" Тимошенко и Кличко играл Игорь Коломойский, который хотел еще присовокупить к этому объединению свою партию УКРОП. Однако, Тимошенко отказалась идти на соглашение с олигархом и альянс рухнул, еще не родившись.
Нынешний лидер партии УДАР, глава одноименной группы во фракции БПП Оксана Продан отказалась говорить на тему межпартийных переговоров.
Ссоры из-за списка
Тем временем, вокруг партийного списка "Батькивщины" кипят страсти. Как утверждает собеседник во фракции, первое место гарантировано получает сама Тимошенко. "Еще на одну Савченко мы не согласны", - с улыбкой комментирует он. Верные Тимошенко однопартийцы, как обычно, надеются получить места поближе к лидеру. Кому-то может не повезти (хотя окончательного варианта списка, как уверяют собеседники в партии, еще нет).
Показательно в этом плане заявление члена политсовета "Батькивщины" Андрея Сенченко о выходе из партии. По его словам, он просто разошелся во взглядах с Тимошенко.
"Не нужно искать конфликтов: я с большим уважением отношусь к Юлии Владимировне, ее вкладу в развитие украинской державы и услилиям сделать украинцев счастливыми… Однако сегодня страна снова оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формированию команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются", - написал Сенченко на своей странице в Фейсбуке.
Однако источник издания, близкий к Тимошенко, утверждает, что истинной причиной появления заявления Сенченко было слишком низкое место в избирательной списке.
В комментарии сам Сенченко опроверг версию коллеги по партии. "В "Батькившине" никакие места не обсуждались", - сказал он.
Без эксцессов (во всяком случае, публичных) проходит согласование "Батькивщиной" своих кандидатов в мажоритарные округа.
По данным издания, перспективным в "Батькивщине" находят диалог с сенсацией президентских выборов Игорем Смешко, который со скромной агитационной кампанией набрал 6%. Результат самой Тимошенко был 13,4%.
Об исходе переговоров скажет присутствие или отсутствие Смешко на предвыборном съезде "Батькивщины", который должен состояться до 10 июня.
Теги: Донбасс, Кличко, Олег Ляшко, отказ, Тимошенко, Коломойский
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