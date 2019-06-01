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США принимают ради Украины закон, который изменит все: «России придется туго»
Американское правительство решило сделать Украину во главе с президентом Владимиром Зеленским своим главным военным партнером
Накануне в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который может кардинально изменить ситуацию на Донбассе. Детали инициативы опубликовали на официальном сайте президента Украины, пишет Политека.
Группа американских политиков предлагает принять законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности». Он предусматривает усиление обороноспособности Украины при помощи США. Так авторы инициативы задумались о передаче больших объемов вооружения, продаже летальных оборонительных средств ВСУ, а также средств защиты Украины от российских кибератак. Если украинские военнослужащие получат такую помощь — оккупантам и России придется туго.
«Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США», — отмечено в сообщении.
Новый законопроект также прокомментировали в посольстве Украины в США. Пресс-служба на странице в Facebook рассказала о статусе, который Украина получит в случае одобрения поправок:
«Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от времени приобретения данным документом в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств».
Теги: Украина, США, Донбасс, закон, НАТО, партнерство
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