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Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом

01.06.2019 12:31
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Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом

Владимир Зеленский вчера получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Состоится он, правда, уже после встречи американского президента с российским. Возможно, в августе-сентябре.
Об этом в своей статье пишет главред ZN.UA Юлия Мостовая. По ее словам, ясно одно: это будет не обмен флюидами, а состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе.
"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе. Там еще есть "фишки" Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" — олдскульная нудность, — отмечает Мостовая. — Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны?"



Теги: Донбасс, встреча, Дональд Трамп, Зеленский
 
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