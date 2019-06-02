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Как и при Порошенко, национал-радикалы остаются безнаказанными, - Медведчук

02.06.2019 17:44
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Как и при Порошенко, национал-радикалы остаются безнаказанными, - Медведчук

2 июня в Харькове активисты «Национального корпуса» снесли бюст маршалу Георгию Жукову
Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь, прокомментировал уничтожение памятника, заявив, что национал-радикалы остаются в Украине безнаказанными, пишет Политека.
«Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы. Как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей Юго-Востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов», — написал Медведчук в Twitter.
Как сообщают СМИ, между работниками КОРДа и активистами «Национального корпуса», которые проводили акцию протеста против съезда партии «Доверяй делам», произошла потасовка. Активисты закинули веревки на бюст Жукова и сломали его, а на месте бюста установили украинский флаг.



Теги: Донбасс, Харьков, памятник, националисты, снос, Медведчук
 
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