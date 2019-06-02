Макрон пригласил Зеленского с визитом во Францию: что известно

02.06.2019 14:31

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение от своего французского коллеги Эммануэля Макрона осуществить в ближайшее время визит в Париж. Об этом стало известно после встречи главы государства с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом, которая состоялась 31 мая в Киеве, пишет Диалог.UA.

Президент Украины поблагодарил Францию за последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей страны. Зеленский также заявил, что солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в нормандском формате и в различных международных группах и организациях крайне необходима для сохранения безопасности и отстаивания норм и принципов международного права на континенте. Кроме этого, участники встречи уделили значительное внимание дальнейшему углублению двустороннего политического диалога и укреплению сотрудничества между Украиной и Францией, в частности в торгово-экономической сфере. Глава государства отметил много интересных совместных проектов, которые реализуются в Украине, в частности, направленных на социально-экономическое восстановление восточных областей государства (например, обновление системы водоснабжения в Мариуполе).