Москва недовольна Зеленским: Медведев рассказал, чего хотят российские власти от Киева

02.06.2019 10:35

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал резкое заявление в адрес Украины и сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский не сделал ничего для "восстановления отношений" с РФ. Слова Медведева цитируют российские информационные агентства: заявление прозвучало в эфире программы "Вести в субботу"., пишет Диалог.UA.

Российский чиновник утверждает, что в Москве не видят никаких действий, которые могли бы быть направлены на улучшение отношений с Россией. Более того, Медведев не питает иллюзий по поводу риторики новых властей Украины. Российский чиновник также подверг критике решение Киева исключить Виктора Медведчука из переговорного процесса между Москвой и Киевом. "Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне", — заявил премьер.