Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы

02.06.2019 15:31

В Украине начало рабочей недели будет характеризоваться грозами, ливнями и шквалами, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Главред.

По ее прогнозу, 3 июня грозовые дожди охватят западную часть Украины, Винницкую, Одесскую, Кировоградскую, юг Киевской и Черкасскую области. При этом в Ровенской и Волынской областях существенных осадков не ожидается.

"Завтра вечером локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть, большинство Севера", - сообщает синоптик.

Она предупредила, что метеорологическая ситуация остается сложной, поэтому даже обычный дождь может за считанные минуты перейти в сильный ливень с шквалом.

Температура воздуха в понедельник - + 25 + 30 градусов, на юге и востоке до +33 градусов.

Диденко добавила, что в Киеве 3 июня - сухо и очень тепло, + 27 + 29 градусов.