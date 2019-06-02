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Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы

02.06.2019 15:31
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Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы

В Украине начало рабочей недели будет характеризоваться грозами, ливнями и шквалами, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Главред.
По ее прогнозу, 3 июня грозовые дожди охватят западную часть Украины, Винницкую, Одесскую, Кировоградскую, юг Киевской и Черкасскую области. При этом в Ровенской и Волынской областях существенных осадков не ожидается.
"Завтра вечером локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть, большинство Севера", - сообщает синоптик.
Она предупредила, что метеорологическая ситуация остается сложной, поэтому даже обычный дождь может за считанные минуты перейти в сильный ливень с шквалом.
Температура воздуха в понедельник - + 25 + 30 градусов, на юге и востоке до +33 градусов.
Диденко добавила, что в Киеве 3 июня - сухо и очень тепло, + 27 + 29 градусов.



Теги: Донбасс, дождь, гроза, стихия, прогноз погоды
 
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