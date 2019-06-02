Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине

02.06.2019 21:10

Избирательная кампания длиной всего восемь недель. Мажоритарные округа. Много новых партий, жаждущих откусить места в Раде у «старичков», которые, в свою очередь, не собираются сдавать позиции, пишет Корреспондент.

Это выборы Верховной Рады — 2019: грязные, поспешные и недешевые.

Досрочные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля. Кампания уже началась и обещает стать чуть ли не самой быстротечной в истории страны — всего восемь недель, одна из которых к моменту выхода этого номера уже истекла. Плюс голосование в разгар сезона отпусков — это означает низкую явку избирателей. Казалось бы, в таких условиях больше шансов имеют старые политические силы: у них все процессы отлажены, структуры на местах есть. Ну и еще больше шансов у давно окучивающих свои округа мажоритарщиков. Но нет. Украинцы, как показало мартовское и апрельское голосование на выборах президента, готовы проголосовать за любую новую обертку, не особо разбираясь в ее содержании, пишет Валерий Литонинский в №10 Журнала Корреспондент. И в этом главная интрига.

Если под зонтичным брендом Слуга народа ничем не проявившие себя кандидаты-мажоритарщики потеснят старожилов, то местным баронам — и хорошим, и негодяям — придется утратить власть.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Логика Владимира Зеленского в решении разогнать Раду понятна — «ковать железо пока горячо». Ну зачем терять очки, делая неминуемые ошибки, принимая неизбежные, но непопулярные решения, если можно воспользоваться нынешним огромным кредитом доверия и завести в новый парламент хоть собственных охранников — списки-то остались закрытыми.

Другое дело, что юридические основания для этого политического решения, мягко говоря, слабоваты. Зеленский утверждает, что в Раде нет коалиции аж с 2016 года — и это был единственный юридический довод команды Президента. Но кто и как установил, что коалиция прекратила существование именно тогда, у Зеленского не отвечают. Полномочий определять существование или не существование коалиции в Раде у Президента нет.

Парламентарии уверены, что коалиция Европейская Украина в Раде VIIIсозыва прекратила работу 17 мая 2019 года, когда из нее официально вышла фракция Народный фронт. А значит, после этого начался 30-дневный срок, отведенный на формирование новой коалиции в парламенте, который продолжается и сейчас. Если по истечении этого месяца в Раде не появится новая коалиция, тогда у Президента, согласно Конституции, появляется возможность распустить парламент. Вот только Зеленский все равно не мог бы им воспользоваться, потому что тогда заработало бы другое положение Конституции — о невозможности распустить парламент за полгода до конца его полномочий.

Получается, у Президента — своя правда, у парламентариев — своя. И это закладывает мину замедленного действия под новые выборы и вообще под всю будущую конфигурацию власти в стране. Избирательный процесс запущен, а представители партии Народный фронт обратились в Конституционный суд с просьбой оценить законность указа о роспуске парламента. КС вряд ли вынесет до 21 июля решение о несоответствии указа Президента нормам Конституции. А если вынесет после, то вопроса о легитимности нового состава парламента не будет — все же всенародные выборы проводятся, а вот по поводу законности действий Президента, издавшего указ, — очень даже вполне. Со всеми вытекающими. Отдельный вопрос, найдется ли у КСУ достаточно железа в голосе, чтобы подтвердить очевидное.

Распустить Раду, Зеленский уже в этих политических обстоятельствах попробовал договориться с депутатами о формате новых выборов. Предложение Президента — отмена мажоритарки, полностью пропорциональная система с закрытыми партийными списками и снижение проходного барьера в парламент до 3%.

В чем тут математика? Свежие социологические опросы сулят политической силе главы государства Слуга народа около 30-40% голосов избирателей. По действующей смешанной избирательной системе это до 100 депутатов в новом созыве Рады по партийному списку. Отменяя мажоритарку, Зеленский автоматически умножал бы эту цифру на два. И без особого труда формировал бы единоличное большинство в парламенте.

Сохранение мажоритарки означает, что нужно минимум 100 своих кандидатов завести через одномандатные округа, победив в них нынешних депутатов, которые годами планомерно засевали свои вотчины. Это очень непросто, но на кандидатов Слуги народа работает зонтичный бренд партии — они со старта получают минимум четверть голосов.

Что касается разговоров о том, что предложенная Зеленским и не пропущенная Радой избирательная система более прогрессивная и менее коррупционная, чем нынешняя, то все это чистой воды манипуляция. Принципиально мажоритарка ничем не хуже закрытых партийных списков. Разница в том, что в первом случае деньги от кандидата тем или иным образом покупают голоса в округе, а во втором — партийные боссы выставляют на торги проходные места в партсписках. Так там оказываются охранники, тренеры и массажисты. Коррупции меньше точно не становится: опыт выборов-2012 и более ранних тому свидетельство.

Интересно, что еще в своей инаугурационной речи Зеленский призывал депутатов проголосовать за закон об открытых партийных списках, а на следующий день сам внес в Раду прямо противоположное предложение. Что бы там ни говорили после этого на Банковой, но причина понятна: рейтинги партии власти уже горят, а ждать голосования за прошедший первое чтение в Раде избирательный кодекс с открытыми партийными списками — терять места в будущем парламенте.

В итоге депутаты, как никогда, слаженно прокатили инициативу Президента. Новые выборы будут проходить по старой смешанной системе. 225 депутатов изберут по закрытым партийным спискам. Еще 198 — в мажоритарных округах. Куда делись еще 27 округов — понятно: они на оккупированных территориях.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА

Именно расклад в мажоритарке — главная интрига этой избирательной кампании. Украинцы выбирали депутатов в одномандатных округах уже в 2012 и 2014 году. И в значительной части округов оба раза побеждал один и тот же кандидат. Наиболее стабильна в этом плане Харьковская область. Здесь на 12 из 14 округов дважды побеждали одни и те же политики. А вот, например, во Львовской области обратная ситуация, здесь только по одному округу один и тот же политик смог дважды избраться в парламент.

Понятно, что все пять лет мажоритарщики опекали свои округа, выбивали субвенции из государственного бюджета на них, там продолжали действовать их благотворительные фонды. Но сейчас в округа придут новые, никому не известные игроки от партии власти — Слуга народа. Мажоритарщики вообще всегда ориентируются на власть, нередко они даже агитируют вместе с представителями местных государственных администраций и советов. И в 2012, и в 2014 году именно представители партии власти побеждали в большинстве округов. В 2012 году Партия регионов провела по мажоритарке сразу 113 депутатов, в 2014 году Блок Петра Порошенко — 70. Зонтичный бренд Слуга народа сулит примерно такие же результаты — от 70 при условии проведения скоординированной кампании и активности самих кандидатов.

В партии Слуга народа уже заявили, что не станут договариваться с действующими народными депутатами-мажоритарщиками о переходе под свои знамена. В штабе Зеленского решили выдвинуть собственных кандидатов по всем без исключения мажоритарным округам. У них нет примерно $300 млн на финансирование кампаний своих кандидатов в одномандатных округах. Но они планируют хакнуть систему, опираясь на зонтичный бренд партии (читай: самого Зеленского). По разным оценкам, а социологические срезы в округах уже проводятся, стартовый результат для любого кандидата от Слуги народа в округе — от 20% до 35%. Против таких цифр может побороться за свое место разве что очень зубастый и авторитетный мажоритарщик старожил.

Противостояние обещает быть особенно жестким, учитывая, что без солидного отряда депутатов-мажоритарщиков Слуге народа не видеть единоличного большинства в Раде нового созыва. Да и по поводу коалиции в таком случае будут вопросы — придется договариваться о ней минимум еще с тремя фракциям. А это получится плохо управляемый Банковой колхоз.

Напротив, старые политические силы делают ставку как раз на мажоритарку. У Петра Порошенко именно в округа обещают отправить все нынешнее руководство фракции, плюс попробуют сохранить лидерство минимум в половине тех 70 округов, которые у них были на прошлых выборах. У Народного фронта вообще размышляют о том, что ввиду низкого рейтинга по партийным спискам в выборах вообще не участвовать, а сконцентрироваться именно на мажоритарке. В 2014 году представители партии победили в 17 округах и надеются как минимум сохранить этот результат.

Экс-«регионалы» также главную ставку делают на мажоритарку. Историю про Харьковскую область помним, все мажоритарщики, которые двое выборов подряд побеждали там, — из лагеря бывшей Партии регионов. Говорят, что политические союзники Рината Ахметова также обещают вложиться в первую очередь в мажоритарку.

Так что именно в мажоритарных округах будет очень тесно и жарко. И роль МВД в этой рубке будет особенно велика — ввиду специфики кампаний, проводимых в одномандатных округах.

БОЛЬШОЙ ФАВОРИТ

При этом, несмотря на все авансы, которые отвешивают партии Зеленского социологи, та, по сути, все так же остается сугубо виртуальной политической силой. Программы пока нет, рассказывают о либертарианстве как главной идеологии, но внятных инициатив в этом направлении не продвигают. В сухом остатке — снова обещание вести кампанию через интернет и якобы возможность попасть в списки кандидатов от партии через заявку на сайте. Возглавляет Слугу народа в походе на выборы советник Зеленского Дмитрий Разумков. В списках могут появиться юмористы из Лиги смеха, по мажоритарному округу в Кривом Роге намерен баллотироваться в парламент актер 95 Квартала Юрий Корявченков (Юзик). За партийным списком Слуги народа и их кандидатами по мажоритарке общественность будет следить пристальнее всего. Новая партия власти как-никак. Просто так за несколько недель найти сразу 225 крутых кандидатов на партсписок и еще 198, да еще и с незапятнанной репутацией? А ведь выдвижение кандидатов по партсписку и утверждение их на партийных съездах нужно завершить уже до 10 июня. Так что скандалы будут. И каждый из них будет лупить молотом по рейтингу Слуги народа.

КАК ОНО БУДЕТ НА МЕСТАХ

И пусть Слуга народа позиционирует себя как партия власти, которая обойдется на выборах без административного ресурса. Но ресурс такой есть у главы МВД Арсена Авакова, который не скрывает своих симпатий к Зеленскому и его команде с начала 2019 года. А теперь у него сверхзадача — сохранить за собой свой нынешний пост и после выборов.

Да уже доказывает: Нацполиция рапортует о выявленных правонарушениях в ходе избирательной кампании. Как это было и во время президентской, кстати.

Вряд ли Слуга народа получит большинство в Раде единолично. А потому придется искать союзников. Если суммарно фракция не соберет хотя бы 140 голосов, придется собирать коалицию минимум из четырех участников (см. таблицы). Если же более 170 — можно будет договариваться с Батьківщиной Юлии Тимошенко. Либо с парой партий-новичков.

Да, партия Юлии Владимировны — пока единственная парламентская сила, которая безоговорочно поддерживает все инициативы нового Президента. Тимошенко и подставить плечо Зеленскому уже предлагала, и за его предложение по избирательному законодательству рвалась голосовать. Но парламентские выборы не зря еще называют «премьериадой». И Тимошенко готова пойти в союзники, но, очевидно, в обмен на кресло премьер-министра. Вот только слишком часто ее называют токсичной, так что такое союзничество вряд ли встретят аплодисментами прекраснодушные сторонники Зеленского. Ну и западные партнеры Украины будут от Юлии Владимировны вряд ли в восторге, в отличие от восточных контрагентов.

Еще одна причина для дружбы Зеленского и Тимошенко — фигура Игоря Коломойского, которого почему-то называют их общим спонсором. Игорь Валерьевич после возвращения в Украину уже неоднократно встречался с лидером Батьківщини и не скрывает, что симпатизирует этой политической силе. Даже пообещал поддержку на парламентских выборах через свои медиаресурсы. Еще один политпроект, в котором виднеется рука Коломойского, — условная «партия мэров» во главе с городским головой Одессы Геннадием Трухановым и мэром Харькова Геннадием Кернесом. Основа для новой политсилы — партия Відродження, представленная в нынешнем парламенте бывшими «регионалами»-мажоритарщиками. Это еще один потенциальный союзник для Слуги народа в Раде IX созыва.

Обновленный Порошенко

Играть роль оппозиции в следующем созыве парламента будет еще до недавнего времени провластная партия Петра Порошенко. Ради прохождения в Раду партия получила новое название — Европейская солидарность, с символической аббревиатурой ЕС. Так Порошенко окончательно пытается закрепить в общественном сознании себя как главного прозападного и проевропейского политика страны.

Обновить партию бывший президент собирается за счет молодежи, волонтеров и региональных лидеров, которых отберут в ходе праймериз на базе общественной организации Солидарна справа громад. Старая гвардия пойдет по мажоритарке. Сам Порошенко возглавит список, но может уступить это право и первому вице-спикеру парламента Ирине Геращенко. Также в списке найдется место и для действующего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Пока, если верить социологам, обновленная партия Порошенко по спискам в Раду сможет завести около 30 депутатов. По мажоритарке, где штабы развернуты еще с президентской кампании, результат должен быть как минимум не меньше. Хотя подпортить результат могут перебежчики в стан Слуги народа.

ОТКОЛОВШИЕСЯ

Топтаться на одном избирательном поле с партией бывшего главы государства будут отделившиеся от нее самостоятельные политические проекты премьер-министра Владимира Гройсмана и мэра Киева Виталия Кличко. Гройсман идет на выборы во главе собственной партии Украинская стратегия. Переговоры с Порошенко о совместном политическом будущем не увенчались успехом, премьер отказался вечно играть роль младшего партнера. Заниматься спасением утопающих из Народного фронта Владимир Борисович тоже не стал. Амбиции достаточно скромные — в самой партии намекают на то, что и фракция из 20 депутатов уже будет успехом. В партийный список проекта Гройсмана попадут его давние соратники еще с винницких времен, действующие представители Кабмина, например, называют кандидатуру министра финансов Оксаны Маркаровой. Впрочем, не исключено, что результат Гройсмана может оказаться выше экспертных ожиданий: за счет перетока симпатиков того же Зеленского из числа умеренных.

Идеологически Украинская стратегия мало отличается от партии Порошенко, но у Владимира Борисовича нет такого антирейтинга и ему в плюс сильный ход с добровольной отставкой. Тем более что всю политическую ответственность премьер переложил на Зеленского, который раскритиковал Кабмин во время своей инаугурационной речи. А реальную премьерскую власть сохранил в своих руках, пусть и ненадолго.

КТО НА НОВЕНЬКОГО

Новый игрок на том же патриотически-прозападном поле украинской политики — партия Голос Святослава Вакарчука. Проект певца очень напоминает Слугу народа Зеленского, а точнее, является его бледной тенью. Но и у тени есть шансы — симпатии тех, кому не нравятся ни Порошенко, ни Зеленский. Вакарчук тоже обещает, что в его партии не будет «старых» депутатов и собирает под своими знаменами представителей гражданского общества. Даже объяснения источников финансирования партий одинаковые — мелкий и средний бизнес, волонтеры. И Зеленский, и Вакарчук синхронно рассказывают, что не берут деньги у крупного бизнеса, причем на телеканалах этого самого крупного бизнеса. Зеленский — Коломойского, Вакарчук — Виктора Пинчука.

А еще партия Вакарчука наверняка убьет все надежды на попадание в Раду других схожих по духу политических проектов — Гражданской позиции Анатолия Гриценко, Самопомочі, Демократического альянса и так далее. И тут снова возникает вопрос с объединением условной демократической оппозиции, с которым на этом фланге украинской политики никогда не складывалось. На противоположном же — провосточном — все проще. Оппозиционная платформа За життя рвется в Раду чуть ли не со второго места. Оппозиционный блок — в аутсайдерах. Это может способствовать новым переговорам об объединении. Если нет, то от этого выиграют только оппоненты этих политических сил.

Выбирать 21 июля кого-то в любом случае придется.