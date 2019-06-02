Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Поклонская на росТВ рассказала, кого в Украине нужно было "добить". ВИДЕО

02.06.2019 16:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Поклонская на росТВ рассказала, кого в Украине нужно было "добить". ВИДЕО

Экс-прокурор аннексированного Крыма и депутат российской Думы Наталья Поклонская сделала заявление, что сожалеет о том, что украинских бандеровцев "не добили деды". Об этом она заявила во время интервью одному из российских изданий, пишет Диалог.UA.
В то же время Поклонская решила добавить, что "не вся Украина плохая". По ее мнению, якобы существует "две Украины", которые необходимо четко разграничить. "Я считаю, что нужно четко разграничивать: есть нормальная, адекватная Украина, добрая Украина, ее сейчас задавили. То есть, фактически превращают обычных людей в каких-то монстров. Есть и укры, бандеровцы, и как только их не называют, радикалы", - заявила она в эфире крымского телеканала. Видео с заявлением Поклонской было опубликовано в Интернете.
Заявление Поклонской решил прокомментировать на своей странице в социальной сети известный политолог Алексей Голобуцкий. В своем Тelegram-канале он процитировал ее слова, сопроводив резким комментарием о продолжающихся попытках России освободить территорию Украины от местного населения.



Теги: Украина, Донбасс, Наталья Поклонская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх