"Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией

02.06.2019 11:47

Президент России Владимир Путин готов начать российско-украинские отношения с "чистого листа" и прекратить войну. Однако для этого президенту Владимиру Зеленскому придется согласиться на все ультиматумы, которые Кремль выдвигает Украине с 2014 года.

Такое мнение высказал журналист и блогер Виталий Портников. По его словам, Путин "всегда идет навстречу тем, кто его понимает и хочет стать его союзником", пишет from-ua.

"Для этого просто нужно согласиться с очевидным – с тем, что сам Путин и его соратники говорили, начиная с 2014 года. Нужно признать, что в 2014 году в Украине – простите, "на Украине" – произошел государственный переворот, одним из последствий которого стали выступления граждан – сторонников законной власти в Крыму и на Донбассе. Жители Крыма провозгласили независимость своей республики, приняли решение о присоединении к России. И Украина должна признать легитимность этого решения и его соответствие международному праву", – пишет Портников.

"А жители Донбасса создали свои "народные республики", с руководством которых должен начать прямые переговоры новый украинский президент Владимир Зеленский. А Владимир Путин готов ему в этом способствовать – настолько, понятно, насколько он пользуется авторитетом и уважением в "народных республиках". Ведь это – внутренний конфликт. И для его ликвидации президент должен немедленно внести в парламент закон о придании русскому языку статуса государственного, ведь на этом языке говорит большинство жителей Украины и вообще – "мы один народ", – добавил он.

Также, по словам журналиста, Кремль потребует обеспечить автономию Донбасса и федерализацию Украины, зафиксировать внеблоковый статус Украины и убрать из Конституции статью о евроатлантической интеграции.

"Заботиться о будущем Украины будет Организация договора о коллективной безопасности, ее войска даже могут взять под охрану резиденцию президента – если националисты и прочие "агенты государственного департамента" надумают бунтовать на Майдане. Выводы из событий 2013-2014 годов сделаны: если в Киеве будут расквартированы "российские миротворцы", никаких проблем с легитимностью власти не будет никогда, и власть будет всегда одна и та же. Как в России", – подчеркнул Портников.

"Ну и, конечно, Украина должна немедленно отменить все санкции против России и призывать к этому западные страны. Вот тогда и можно будет прекратить войну. И зажить мирно и счастливо, может даже – в одной стране", – добавил он.

Однако, как отметил Портников, пока Зеленский делает не то, чего ожидает от него Путин, а наоборот – на каждой встрече с западными партнерами призывает к сохранению и усилению санкций против России.

"А с врагами Путин не договаривается. Именно поэтому никакие договоренности с Зеленским ему не нужны. И никакое прекращение войны в Украине, никакое восстановление ее территориальной целостности не нужно… Государству, хочет в ЕС и уж тем более в НАТО, он может пожелать только крах", – заключил журналист.