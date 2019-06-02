Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться

02.06.2019 08:51

С мая 2019 года в Украине полноценно стартовала коммунальная реформа. Именно с этого времени начал работать закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ.

Главный принцип — придется заплатить за каждый Гкал тепла и кубометр воды. А для тех, кто задерживает платежи, чиновники придумали новые штрафы и даже пугают отключениями, пишет from-ua.

Так, по информации журналистов, с одной стороны, нововведения дают больше возможностей для поставщиков. Их право прекращать поставку услуги, обращаться в суд и штрафовать теперь прописаны в законе. Также бремя оплаты потерь внутри дома перекладывают на потребителей.

1.Потребитель тоже несет ответственность

Рассмотрим нововведения на примере конкретного дома. Допустим, в здании 50 квартир, месячные потери воды составляют 50%, пять семей отказываются оплачивать коммуналку, проверяющих не впускают ни в квартиру, ни в подъезд.

По старым законам они фактически освобождались от какой-либо ответственности. Потери воды в доме (из-за магнитов на счетчиках, неправильных показаний и текущих труб) компенсировал водоканал, семьи с долгами продолжали пользоваться коммунальными услугами, а поставщики услуг в лучшем случае могли грозиться судебными тяжбами.

2.За некачественную услугу можно не платить

Кабинет министров разработал форму жалобы на качество коммунальных услуг. Чтобы выявить нарушение, достаточно заполнить документ и дождаться комиссии.

«Это касается проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управление многоквартирным домом», – цитирует вице-премьера Геннадия Зубко пресс-служба профильного министерства.

Также ранее сообщалось, что части украинцев раздадут по несколько тысяч гривен в связи с массовым перерасчетом субсидий.

«Если у семьи доходы росли параллельно со средней зарплатой по стране, то с мая размер ее субсидий будет пересчитан с учетом среднемесячного дохода в 9341 грн. При этом размер обязательного платежа может составлять 1227,5 грн. И если летом указанной суммы будет хватать на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, субсидию вовсе не дадут», — говорится в сообщении.