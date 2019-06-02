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Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО

02.06.2019 12:35
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Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО

Украинец обнаружил неприятную живность в одном из кафе, где обедал
Иногда украинцы жалуются на то или иное заведение. Там меню подкачало, в другом месте увидели таракана, а в третьем — долго ждали официанта. Люди обращаются в Укрпотребнадзор, как правило, лишь в том случае, когда у них возникают серьезные претензии к качеству питания и если нанесен вред их здоровью, например, в случае отравления, сообщает Политека.
Все остальное – это мелочи, которые гости готовы прощать любимым заведениям.
В некоторых учреждениях находят тараканов, мышей и других не менее приятных обитателей. В такой ситуации юристы советуют не молчать, а немедленно жаловаться. Более того, персонал просто обязан пойти навстречу клиенту. Один из таких вопиющих случаев произошел в фастфуд-заведении города Тернополь, «Бургер-паб», местный житель снял на видео мышь, которая бегала прямо между столиков, за которыми сидели посетители. Шокирующее видео антисанитарии выложил пользователь Влад Хомяк в YouTube.
На кадрах видно, как грызун преспокойно перемещается между столиками, не обращая внимания на людей — судя по всему, мышь не только здесь давний жилец. но ее еще и неплохо кормят — это заметно по сытому внешнему виду зверька.
Антирекламу «Бургер-паба» пользователь подписал так: «Мышь в Бургер-пабе, город Тернополь, торговый центр Орнава».



Теги: Донбасс, Тернополь, ресторан, находка
 
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