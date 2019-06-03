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Украинцев ожидает резкое снижение тарифов на коммуналку: у Зеленского озвучили сроки
После выборов в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский вплотную сможет заняться вопросом урегулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Как передает replyua.net со ссылкой на УНН, об этом заявил глава партии «Слуга народа», политтехнолог Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов. Так, в ответ на вопрос о том, есть ли у главы государства желание разобраться с тарифами для украинцев, политик сказал: «Да».
«Для этого ему нужна будет на самом деле серьезная поддержка по всей вертикали – начиная от парламента и заканчивая Кабинетом министров. На тех позициях, на которых сегодня находится он, находится Администрация президента – им будут сделаны отдельные мероприятия по этому вопросу, но до кардинальных вопросов он сможет подойти лишь после парламентских выборов», – заявил Разумков.
По его словам, Зеленский хорошо понимает, что тарифы, существующие на сегодняшний день в стране, для многих являются «неподъемными».
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, Зеленский
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